Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu
Çorum’da bir hastanede ameliyat olan gencin ameliyatın ardından ezan okuması şaşkınlık yarattı.
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken bazı hastaların yaptığı ilginç davranışlar, sosyal medyada dönem dönem gündem olan ve çok paylaşılan olaylar arasında yer alıyor. Yeni bir görüntü ise Çorum'dan geldi. Narkozun etkisiyle ezan okuyan genç dikkat çekti. İşte detaylar...
NARKOZUN ETKİSİYLE EZAN OKUMAYA BAŞLADI
Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet C. (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan C.’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti.
MEĞER ÇOCUKKEN...
Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet C.’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol