Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü

Antalya'da Serik Belediyesi'nin önceki dönem Meclis Üyesi ile Belediye Başkan Yardımcısı arasında sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti. Düğünde silahlar konuştu, MHP'li isim öldürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi H.T. (40) ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Z.Y. arasında daha önce sosyal medya üzerinden başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti. Z.Y., H.T.'i silahla vurarak öldürdü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce ikili arasında sosyal medya üzerinden atışmaların yaşandığı öğrenilirken Z.Y. ile H.T. davetli oldukları düğünde karşılaştılar. Aralarında çıkan tartışma sonrası eski belediye başkan yardımcısı Z.Y., yanında getirdiği tabanca ile eski belediye meclis üyesi H.T.’e 3 el ateş ederek yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yüksek inşaat mühendisi H.T., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eskiden öğretmen olan ve geçen dönem belediye başkan yardımcılığı yapan Z.Y., yakalanarak gözaltına alındı. H.T.’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA