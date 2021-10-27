Soylu'dan tartışma yaratan açıklama: ''Mahkeme kararı arkamızdan gelsin''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlara seslenirken, metruk binaların mahkeme kararıyla ilgili "Arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen 'Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı. Soylu, Türkiye'de 4 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan 10 büyükelçiye ve muhalefete tepki gösterdi. "Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 büyükelçiye de yönettirmeyi" dedi.

"Uyuşturucuyla mücadelede çok önemli bir yol katettik" diyen Soylu, metruk binalarla ilgili aldıkları önlemleri sıraladı. "Hepinizden ricam bu konuda cesaretli olalım. Her bir çocuğumuzun orada zehirlenmesi bizim için kabustur" diyen Soylu, muhtarlara mahkeme kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

"110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki 'Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin.

Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara 'Bu binayı ne yapacaksın.' Muhtar 'mahkeme kararı var yıkamayız' diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!"