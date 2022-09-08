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Starbucks'tan kahveye bir zam daha

Starbucks'tan kahveye bir zam daha

Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı.

Starbucks firması fiyatları zamladı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı. 

Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu: 

Short Filtre Kahve: 20 TL 
Tall Filtre Kahve: 22 TL 
Americano: 26 TL 
Latte: 29 TL 
White Chocolate Mocha: 40 TL 
Cool Lime: 37 TL 
Caramel Frappuccino: 39 TL 
Java Chip Frappuccino: 39 TL 

Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu. 

Etiketler Starbucks zam kahve üçüncü parti kahve
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