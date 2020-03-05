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  3. 05 Mart 2020 11:14

Şubat ayında 127 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şubat ayında 127 terörist öldürüldü
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; saat 09.00 itibarıyla 138 bin 647 kişinin Yunanistan'a geçiş yaptığı açıklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1’i ölü, 75’i sağ, 51’i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86’sı PKK/KCK, 41’i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." dedi.

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