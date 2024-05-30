Suç örgütü davasının firari ismi Macaristan'da yakalandı

Türkiye'nin konuştuğu suç örgütü davasının firari ismi S.S., Macaristan'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, A.B.K. organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan ve kırmızı bülten ile aranan S.S.'in Macaristan'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, A.B.K. organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan S.S. hakkında, 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 17 Mayıs'tan itibaren uluslararası seviyede aranan S.S., İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları ile Macaristan'da yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Interpol Europol Dairesi Başkanlığı'nın takibini sürdürdüğü S.'nin, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve 'Simeon Nikos' kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

İADESİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen S.S.'nin, Karadağ'da olduğunu tespit etti. S.S.'nin yeri, anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından S. hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari S., Karadağ'dan kara yolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalanan S.'nin iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından adli süreç başlatıldı.

DHA