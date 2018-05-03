Suç örgütü elebaşı Alaaddin Saral yakalandı !

Sarallar çetesinin elebaşlarından olan İlyas Alaaddin Saral, akşam saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Eyüp’te yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Organize suç örgütü lideri Alaaddin Saral'ın Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.

İçerisinde gizli bölmenin bulunduğu tespit edilen ofisten yanında bulunan 4 adamıyla birlikte çıkan Saral, arabasına yöneldiği esnada yakalanıp gözaltına alınsı. Saral'ın yanında bulunan 4 adamı da tedbir amaçlı olarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

2005 yılında başlayan Şahin çetesiyle silahlı çatışmaların yanı sıra, ilerleyen dönemlerdeki bir çok silahlı baskın, cinayet, yağma gibi suçların talimatını verip Organize Suç Örgütü elebaşlığından Kasım 2016’da hakkında yakalama kararı çıkarılan Saral için 15 gün önce de çetesine yönelik yapılan operasyonda ikinci bir yakalama kararı çıkarılmıştı.

Alaaddin Saral’ın kardeşi Burhanettin Saral da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Mahkeme Burhanettin Saral’ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Saral'lar çetesine yönelik olarak 15 gün önce düzenlenen operasyonda aralarında cezaevi arkadaşı olan Köpek Fatih ile kuzeni Fatih Saral’ın bulunduğu 12 adamı yakalanarak gözaltına alınmıştı.