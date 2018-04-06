Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak
Süper teşvik paketi için son 3 gün ! Erdoğan açıklayacak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı
Valilikten son uyarı: Bir an önce söktürün
Valilikten son uyarı: Bir an önce söktürün
İneğini satıp havayolu şirketi kurdu !
İneğini satıp havayolu şirketi kurdu !
Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !
Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !
Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?
Taksiler üçüncü havalimanına giremeyecek mi ?
Rusya'dan sürpriz açıklama: Akkuyu için yatırımcı çıkmazsa...
Rusya'dan sürpriz açıklama: Akkuyu için yatırımcı çıkmazsa...
TSK, 3 bin 560 astsubay alacak
TSK, 3 bin 560 astsubay alacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Nisan 2018 16:27

Suikastçinin ''abi''si adliyeye böyle götürüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si adliyeye böyle getirildi.

Suikastçinin ''abi''si adliyeye böyle götürüldü
A+ A-

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Ş.S, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verecek.

Örgütün talimatlarını Altıntaş'a iletti 

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ş.S.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan Ş.S.'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor. 
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikasti gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. Cinayetle ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı. 

İHA

abi , adliye , suikastçi , fetö , karlov
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM