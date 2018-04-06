Suikastçinin ''abi''si adliyeye böyle götürüldü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Ş.S, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verecek.

Örgütün talimatlarını Altıntaş'a iletti

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Ş.S.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan Ş.S.'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikasti gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. Cinayetle ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı.