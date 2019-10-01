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  3. 01 Ekim 2019 12:36

Şule Çet davasında yeni gelişme

Ankara’da geçen yıl 29 Mayıs’ta cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet'e ilişkin devam eden soruşturmada kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulundu.

Şule Çet davasında yeni gelişme
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Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul’da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı bildirildi.

T24'ün haberine göre; Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine bulunan uzman, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand arasında Şule Çet’in düşmesinden sonra asansör önünde gerçekleşen diyaloğu çözmeye çalışacak. Uzun zamandır aranan dudak okuma uzmanı için mahkeme, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını yazı ile sormuştu. Bakanlıktan gelen cevap yazısında ise, “Araştırmalar sonucu bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmişti.

TRT ve EGM’de de bulunamamıştı

Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti. Şule Çet ailesinin avukatları ise bakanlığın olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak bilirkişi kurulu oluşması için mahkemeye başvuracağını dile getirmişti.

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