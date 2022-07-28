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  3. Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel

Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Kilis'te Suriye sınırında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri heyeti engelleyince meye çalıştı. Özdağ, “Buradan geri dönersem TBMM'nin namusunu yere düşürmüş olurum” deyip sınıra tek başına yürüdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti üyeleri ile birlikte Kilis’e gitti. Özdağ, Kilis’teki Suriye sınırına giderek açıklamada bulunmak isteyince güvenlik güçlerinin engeli ile karşılaştı. Suriye Görev Gücü Genel Koordinatörü olduğunu söyleyen kişi, Özdağ ile tartışmaya başladı. Koordinatör, Suriye sınırına geçilemeyeceğini söylerken Özdağ, “Sınırda basın açıklaması yapacağız. Ben buradan geri dönmem. Buradan geri dönersem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin namusunu yere düşürmüş olurum onu da yere düşürmem” dedi.

Parti üyeleri, kendilerinin sınırdan oldukça uzak bir noktada durdurulduklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Özdağ, basın mensuplarının yerine kalmasını isteyerek sınıra doğru yürümeye başladı.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ engelleme suriye suriye sınırı Türkiye Türkiye Suriye sınırı
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