Suriye'ye yeni harekat yapılacak mı? MSB'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut'' sözlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, ''Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ve bakanlık kaynakları gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT YAPILACAK MI?

Milli Savınma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyine yeni bir kara harekatı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları cevaplandırdı.

Kaynaklar, ülke ve sınır güvenliği için operasyon ya da harekat yapmanın Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu belirterek, “Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terörün kaynağı nerede olursa olsun daha önce yaptığımız gibi yine yeri ve zamanı gelince gereken yapılır.” açıklamasında bulundu.

EUROFIGHTER TEDARİK SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler’in açıklamaları kapsamında Eurofighter tedarikine yönelik son duruma ilişkin sorular üzerine “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmiş, Almanya tarafından uçağın satışına yönelik geçici satış otoritesinin görevlendirilmesine onay verilmiştir.” yanıtını verdi.

Bu durumun tedarik sürecini hızlandıracağına işaret eden kaynaklar, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla bir alternatif olabileceği değerlendirilen Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir.” dedi.

Bakanlık kaynakları ayrıca, Birleşik Krallık Savunma Bakanı’nın bugün Bakan Güler’i ziyaretinde Eurofighter konusunun da gündeme geleceğini hatırlattı.

ABD’NİN KIBRIS’TA ÜS HAZIRLIĞI

Bakanlık kaynakları, Kıbrıs’ın güneyindeki üslerin ABD tarafından kiralanacağına dair iddialarla ilgili soruyu da yanıtlandırdı.

Kaynaklar şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin Ada’da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC’nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.”

BOSNA’DA TACİZ İDDİASI: TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Bakanlık kaynakları, Bosna Hersek’te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili sorular üzerine, ilgili personelin TSK'dan ihraç edildiğini bildirdi.

Kaynaklar ayrıca, konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

BİR HAFTADA 48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

Aktürk, son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamaya göre yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2 bin 505 oldu.