Sürpriz iddia: ''Yargı Peker’in iddialarıyla ilgili harekete geçti''
Gazeteci Erk Acarer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için Emniyet’e yazı gönderdiğini ancak Emniyet’in "top çevirdiğini" iddia etti.
Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili olarak Halkın Kurtuluşu Partisi’nin (HKP) suç duyurusunda bulunmasının ardından yargının harekete geçtiğini yazdı.
Erk Acarer, Twitter’dan şunları yazdı:
“Suç duyurusu dilekçesinde adı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin haricindeki isimler hakkında soruşturma başlatılmasını isteyen Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yetkisizlik kararı gidiyor. Yanıtta İstanbul Anadolu Başsavcılığı kendilerinde benzer bir soruşturma dosyasının zaten bulunduğunu belirtiyor. Yani Peker’in iddialarıyla ilgili yürüyen iki ayrı soruşturma dosyası oluşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazı gönderdiği Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 11 Nisan’dan beri top çeviriyor.”
1- 💣’Geliyor gelmekte olan!’— Erk Acarer (@eacarer) July 10, 2022
Çok ilginç şeyler oluyor. Yargıdan Emniyete ‘Peker talimatı’: İddaları araştırın tutanak düzenleyin! Emniyet kaygılı: ‘17-25’ten beter oluruz. Hepimizi tutuklarlar’ Dosyalar emniyete yatıyor.
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