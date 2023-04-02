Sürüklenen yük gemisi karaya oturdu
Yunanistan'dan Gürcistan'a gitmek için olan çıkan kuru yük gemisi, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında sürüklenerek karaya oturdu.
Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'ın Poti Şimanına giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi, Kastamonu’nun Cide Alayazı köyü mevkiinde sürüklenerek karaya oturdu.
GEMİNİN ÇEKİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı. Geminin çekilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
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