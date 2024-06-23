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Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı

Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı
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İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle, yaya girişlerinin kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı’nda bazı önlemler aldı. 

MEYDAN YAYA GİRİŞİNE KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından, 17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı.

TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Valilik, onur yürüyüşü nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldığını duyurmuştu. 

Meydan çevresi polis barikatıyla kapatılarak yaya girişine izin verilmedi. Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliğinin kararıyla 10.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro hattının kapatıldığından haberi olmayan turistler ve vatandaşlar farklı noktalara yönlendirildi.

Etiketler taksim medan yürüyüş
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