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Tarım ve Orman Bakanlığı'na yüzlerce personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yüzlerce personel alınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1500 işçi alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz bin 500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Yumaklı, ilanların İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacağını kaydetti. Bunun yanı sıra işe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1500 işçi alınacağını duyurdu.

İHA

Etiketler tarım ve orman bakanlığı işçi alımı tarım işçisi taşra istihdam
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