Tartışılan LGS sınavı için suç duyurusu

CHP, LGS kapsamındaki merkezi sınavla ilgili şaibe iddiaları tartışılırken bugün suç duyurusunda bulundu.

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşıldığı iddiası sonrası 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin olarak 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı. Yaklaşık 5 yıldır Bakanlık’ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Özçağdaş, günlerdir LGS ile ilgili süreçleri tartıştıklarını belirterek, "Bu yıl 963 bin çocuğumuz aylarca, yıllarca çalışarak LGS sınavına girdiler. Bu sınav devam ederken sözel bölümü tamamlandıktan hemen sonra WhatsApp gruplarında LGS sorularının kitapçığı, fotoğrafı değil, kitapçığı dolaşmaya başladı. Sayısal soruları bunun akabinde yine WhatsApp gruplarında görülmeye başlandı. Bu sorunları dile getirdiğimizde Sayın Bakan, LGS kitapçığıyla ilgili iddialarımızın doğru olduğunu; ancak sözel sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini söylemişti. Bu birkaç açıdan yanlış. Bir; bu iki oturumlu tek sınav. Dolayısıyla sınav bitmeden birinci oturumun bitmiş olması bir sorun olmadığı anlamına gelmez. İki; sayısal devam ederken de ilgili kişiler sayısal sorularına sahip olduklarını söylediler. Bazıları gruplarda sayısalla ilgili soruları da paylaştılar. Bu işin Sayın Bakan tarafından çarpıtılan birinci bölümü. Maddi gerçeklik şudur. LGS soruları kitapçık şeklinde yani matbaaya giden soruların dijital ortamdaki hali daha sınav bitmeden insanların eline geçti. Bu Bursa'da oldu. Sadece tek bir yere sızmadığı anlaşıldı. İstanbul'da oldu, Adana'da oldu. Bunları dile getirdim. Akabinde diğer illerden de benzer yaşanmışlıklar anlatıldı. Dolayısıyla ortada net bir gerçeklik var. LGS sınav kitapçığı sınavdan önce sızmıştır. Birilerinin eline geçmiştir. Bu sadece tek bir kentte yaşanmamıştır" dedi.

"NEDEN SORUŞTURMA AÇTINIZ 29 KİŞİYE?"

Özçağdaş, iddiaların araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Dün 29 kişiye soruşturma, Bilgi İşlem Genel Müdür'ünün görevden alınması. Ama Yusuf Tekin'in hayal alemine bakarsanız ortada hiçbir sorun yok. Neden görevden aldınız Bilgi İşlem Genel Müdürünü? Neden soruşturma açtınız 29 kişiyle ilgili? Gerek tam puan alan 719 öğrencimiz, gerek 1 yanlış, 2 yanlış, 1 boş, 2 boş, çok az hata yaparak yüksek puan alan öğrencilerimiz, gerekse sınava katılan tüm öğrenciler masumiyet karinesi çerçevesinde masumdurlar" diye konuştu.

MEB YALANLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS'de şaibe iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:



Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda "719 öğrencimizin tam puan alarak birinci olması" üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imaları gündeme getirilmiştir. Bu mesnetsiz iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

2025 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerimizin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum hâlinde uygulanmış olup sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencimizin tam puan aldığı 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen, öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, "Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu, dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz." tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp "Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var." gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakârlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.

Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz.

Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA