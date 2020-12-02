Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı Kaynak Yeniçağ: Tartıştığı eşine dehşeti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ahmet A., tartıştığı eşi Şükrüye A.'yı (62) 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Şükrüye A. hastanede tedavi altına alınırken, koca gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Şükrüye A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi

Olay, dün öğleden sonra Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. ile eşi Şükrüye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. eşini bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrüye A. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yerinden bıçaklandığı belirlenen 1 çocuk annesi Şükrüye A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.