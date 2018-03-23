Taşeron işçiye büyük müjde Promosyon miktarı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çalışma hayatının içinde yapılacak yenilikleri anlatırken taşeron işçilerin kadro sonrası promosyonları için de açıklama yaptı. İşte taşeron işçilerin alacakları promosyon miktarı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı.

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

ESNAFA DA İYİ HABER VAR

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamasında esnaflara da bir müjde geldi. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Ayrıca sağlık alanında da yenilikler yapılıyor. Sabah'ın haberine göre, hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.