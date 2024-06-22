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Tasmayla timsah gezdiren kişi gözaltına alındı

Tasmayla timsah gezdiren kişi gözaltına alındı
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İstanbul Kartal'da, evinde timsah besleyen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin timsaha kazak giydirip tasmayla gezdirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde polis ekipleri bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.

Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

İstanbul Kartal'da, evinde timsah besleyen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin timsaha kazak giydirip tasmayla gezdirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul Kartal'da, evinde timsah besleyen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin timsaha kazak giydirip tasmayla gezdirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

 

AA

Etiketler timsah istanbul
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