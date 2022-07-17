Tatilciler 'dönüş' yolunda: Gişelerde trafik yoğunluğu

İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafik yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da yazlık bölgelerde geçirenler, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluğa neden oldu. HGS geçişlerinde akıcı bir Trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise ara ara kuyruklar oluştu.

Otoyol A.Ş. ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoldaki önlemlerini artırdı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki İstanbul Deniz Otobüsleri iskelesinde tatil dönüşü yoğunluk yaşandığı görüldü.

BODRUM'DAN 3 GÜNDE 100 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı.

Öte yandan dün Turgutreis- Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.