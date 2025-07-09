AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden 12 şehit önergesine ret

Irak'ın kuzeyinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağaradaki arama çalışmaları sırasında metan gazından zehirlenerek şehit düşen 12 evladımızla ilgili olarak TBMM'ye sunulan araştırma önergesi teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ret oyu kullanmasıyla reddedildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bundan 3 yıl önce şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması için bölücü terör örgütünün ini olan bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 evladımızdan 12'si şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı ilk açıklamada Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurmuştu. Ancak acı haberler peş peşe geldi ve pazartesi sabahı şehit düşen evlatlarımızın sayısının önce 8'e ardından da 12'ye yükseldiği açıklandı.

Türkiye'nin yüreğine adeta taş otururken, İYİ Parti de bu acı olayın tüm yönleriyle araştırılması için için TBMM'ye bir araştırma önergesi sundu.

Ancak önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 askerimizin şehadetiyle ilgili ihmal vb. durumların araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP-MHP bloğu tarafından reddedildi! Milletimizin dikkatine ve vicdanına sunuyorum!" ifadelerini kullandı.