TBMM onlarca yeni lüks araç kiralayacak

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in tasarruf tedbirleri genelgesi yine kağıtta kaldı. TBMM 57'si lüks tam 113 yeni araç kiralayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzalı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 17 Temmuz’da tüm kamu kurumlarına gönderildi. Genelge ile kamu kurumlarına, “Harcamaların gözden geçirilmesi” ve “Tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması” gerektiği bildirildi. Genelge ile öte yandan, zorunlu haller dışında araç satın alma ya da kiralama yapılmaması gerektiği de belirtildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre Bakan Şimşek’in Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, yayımlandığı ay itibarıyla kağıt üzerinde kaldı. AK Partili yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının tamamına yakını genelgeye aykırı ihalelere imza attı. TBMM de genelgeyi delen kurumlar arasına adını yazdırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın 8 Kasım’da, “Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesi düzenleyeceği öğrenildi. İhale kapsamında 57’si lüks binek otomobilden oluşan toplam 113 araç kiralanacağı ifade edildi.

Kiralanacak araçların, TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindekilerin ulaşım hizmetlerinin üç yıl boyunca yerine getirilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

İhale kapsamında kiralanacak araçların özellikleri ihale dosyasına eklendi. Dosyada, lüks segmentteki 57 binek aracın önce çıkan özellikleri şöyle sıralandı:

• 2023 model veya üstü, sıfır kilometre, sedan, siyah renk.

• Motor hacmi bin 900 cm3 veya üstü.

• Araç uzunluğu 4 bin 900 mm veya üstü.

• Dört silindir, dizel, dizel-elektrikli, benzinli, benzin-elektrikli motor, yedi ileri veya üstü otomatik şanzıman.

Birgün