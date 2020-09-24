TCDD'den engelli vatandaşlara ''gizli'' kota uygulaması

Yüksek Hızlı Tren ve diğer şehirlerarası tren seferlerinde engellilere kanunla verilen ücretsiz ulaşım hakkını kaldıran ancak tepkiler üzerine geri adım atan TCDD Genel Müdürlüğü, şimdi de ‘gizli kota’ uygulaması başlattı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre TCDD’nin kamuoyuna açıklamadan hayata geçirdiği kota uygulamasına göre 400 kişilik trenlerde yalnızca sekiz engelliye, 600 kişilik trenlerde ise yalnızca on engelliye ücretsiz seyahat hakkı tanındı.

TCDD’nin engellilerin trenlerde ücretsiz seyahat hakkını düzenleyen 4736 Sayılı Kanun’a aykırı başlattığı kota uygulamasının gizli tutulmasını istediği öğrenildi. Ancak Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu, gizli kotanın varlığını kanıtlarıyla ortaya koydu.

Platformun başvurularına, “Böyle bir kota yok” yanıtı veren TCDD yetkilileri, derneklerin belgeleri göstermesi üzerine kotanın varlığını doğrulamak zorunda kaldı. Engellilerin Ulaşımda Hakları Platformu adına yapılan açıklamada, “TCDD önce, ‘Kota yok’ dedi, kanıtlarımızı gösterince, ‘Yüzde 14 kota koyduk’ dedi. Tespitimize göre, her trende kontenjanı 8-10 koltuk olarak belirlemişler Yüzde 4 de olsa, 14 de olsa yapılan engellilerin ücretsiz seyahatini düzenleyen kanuna açık seçik aykırıdır” ifadelerini kullandı.

TCDD’nin engelli yurttaşlara yönelik kota uygulamasını değerlendiren CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu yapılan her şeyden önce kanuna aykırıdır, alenen suçtur. Kanunla verilmiş bir hakkı gizli saklı koydukları kota ile engelli yurttaşlarımızın elinden alıyorlar. Şimdi TCDD’nin bu skandal kota uygulaması milyonlarca engellinin ücretsiz seyahat etme özgürlüğünü engelleyecek” diye konuştu.

NEDEN KAMUOYUNA DUYURULMADI?

TCDD’nin engellilerin ücretsiz seyahat hakkını ortadan kaldıran düzenlemesini TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu bazı soruları sordu: “Engelli yurttaşlarımıza kota kısıtlaması getirilmesi uygulamasından haberdar mısınız? Karar kamuoyuna neden duyurulmadı?”