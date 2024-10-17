TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin bugün açıkladığı Ekim ayı politika faiz kararının ardından piyasalarda altın ve gümüş yükseliş trendine devam ederken Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri de zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararını almak üzere bugün bir araya geldi.

Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığındaki ekim ayı toplantısının ardından politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

TCMB tarafından açıklanan politika faizi kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

AA Finans'ın TCMB'nin bugün ( 17 Ekim Perşembe günü ) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

Öte yandan TCMB Başkan Yardımcısı Akçay da İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,19 TL'den başlayan Dolar 34,16 TL'den,

37,23 TL'den başlayan Euro 37,21 TL'den,

44,51 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,48 TL'den,

22,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,91 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,20 TL'den, Euro 37,31 TL'den, İngiliz Sterlini 44,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,94 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 682 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 681 Dolar'dan,

2 bin 948 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 950 TL'den,

5 bin 11 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 16 TL'den,

20 bin 624 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 639 TL'den,

34,82 TL'den başlayan Gümüş ise 34, TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 679 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 948 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 7 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 590 TL'den, Gümüş ise 34,81 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Güne 67 bin 403 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 931 Dolar'dan,

2 bin 633 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 601 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 74,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,97 Dolar'dan işlem görüyor.