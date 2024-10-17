  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Güncelleme:

TCMB'nin bugün açıkladığı Ekim ayı politika faiz kararının ardından piyasalarda altın ve gümüş yükseliş trendine devam ederken Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimleri de zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararını almak üzere bugün bir araya geldi.

Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığındaki ekim ayı toplantısının ardından politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktığını duyurdu.

TCMB tarafından açıklanan politika faizi kararının ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

AA Finans'ın TCMB'nin bugün ( 17 Ekim Perşembe günü ) yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu.

Öte yandan TCMB Başkan Yardımcısı Akçay da İngiliz The Economist dergisine verdiği demeçte, enflasyonun sürdürülebilir bir düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,19 TL'den başlayan Dolar 34,16 TL'den,

37,23 TL'den başlayan Euro 37,21 TL'den,

44,51 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,48 TL'den,

22,95 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,91 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,20 TL'den, Euro 37,31 TL'den, İngiliz Sterlini 44,62 TL'den, Japon Yeni ise 22,94 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 682 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 681 Dolar'dan,

2 bin 948 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 950 TL'den,

5 bin 11 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 16 TL'den,

20 bin 624 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 639 TL'den,

34,82 TL'den başlayan Gümüş ise 34, TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 679 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 948 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 7 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 590 TL'den, Gümüş ise 34,81 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Güne 67 bin 403 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 931 Dolar'dan,

2 bin 633 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 601 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol 

Güne 74,20 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 73,97 Dolar'dan işlem görüyor. 

 

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıEkonomi
TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahminTL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahminEkonomi

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kilitleyip paylaştı: ''Ya ölecek, ya öldürecek'' Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kilitleyip paylaştı: ''Ya ölecek, ya öldürecek'' Cüneyt Özdemir'den bomba iddia: Erdoğan görevden almak istedi, araya girdiler Cüneyt Özdemir'den bomba iddia: Erdoğan görevden almak istedi, araya girdiler Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu Kredi kartı limitine ''vergi'' için yeni teklif belli oldu Citoren Ami'nin yerli rakibi elektrikli Pilotcar P2 City'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı Citoren Ami'nin yerli rakibi elektrikli Pilotcar P2 City'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu Survivor Sabriye Şengül'ün değişimi olay oldu Survivor Sabriye Şengül'ün değişimi olay oldu MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni imajı da hamlesi de olay oldu MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'in yeni imajı da hamlesi de olay oldu 78 yaşındaki bir kişiye ''üçlü penis'' teşhisi konuldu 78 yaşındaki bir kişiye ''üçlü penis'' teşhisi konuldu Milyonlarca memur için kritik uyarı: Uzman isim ''mağdur olmayın'' diyerek açıkladı Milyonlarca memur için kritik uyarı: Uzman isim ''mağdur olmayın'' diyerek açıkladı
Acun Ilıcalı'nın 3 yıldır vergi ödemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü Acun Ilıcalı'nın 3 yıldır vergi ödemediği iddiası gündeme bomba gibi düştü Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da 3 yıl men depremi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçülü Benfica'da 3 yıl men depremi Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde Olağan dışı olaylara hazır olun... NASA resmen açıkladı: Güneş artık maksimum seviyesinde Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor Valiliğin tepki çeken kadın fotoğrafında işin aslı başka çıktı Valiliğin tepki çeken kadın fotoğrafında işin aslı başka çıktı Rojin'in internette yaptığı arama kafa karıştırdı Rojin'in internette yaptığı arama kafa karıştırdı Maliye vergi yüzsüzlerini ifşa etmeye başladı: İşte ilk yüzsüz listesi Maliye vergi yüzsüzlerini ifşa etmeye başladı: İşte ilk yüzsüz listesi Türkiye'de yatırım kararı alan BYD'nin yeni elektrikli SUV'u Sealon 7 görücüye çıktı Türkiye'de yatırım kararı alan BYD'nin yeni elektrikli SUV'u Sealon 7 görücüye çıktı 9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü 9 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü