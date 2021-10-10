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Tek kelimeyle iğrenç: Öğretmenden market çalışanına spermli not

Tek kelimeyle iğrenç: Öğretmenden market çalışanına spermli not

İstanbul Maltepe'de matematik öğretmeni, iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan bir not gönderdi.

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

DARP EDİP MARKET DEPOSUNA KİLİTLEDİLER
Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu. Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darp ederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Etiketler öğretmen sperm
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