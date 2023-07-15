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Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına dev operasyon

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına dev operasyon
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Tekirdağ'da son 1 haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçe yönelik mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler kadar göçmen kaçakçıları da ekiplerin hedefinde.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ ve ilçelerinde, 7-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 193 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi yakaladı.

13 kaçakçı tutuklandı
Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler kaçakçılık operasyon
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