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  3. Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an

Temel atma töreninde skandal! Bir yanda AK Parti şarkısı diğer yanda Kur'an

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AK Partili Darıca Belediyesi’nin düzenlediği temel atma töreninde bir yandan Kur’an-ı Kerim tilaveti okurken diğer yandan AK Parti'nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısı çalmaya devam etti.

AK Partili Darıca Belediyesinin ikinci kapalı pazarının temelini Emek Mahallesi’nde attı. Kapalı Pazar alanı için temel atma töreni düzenleyen belediye adeta bir skandala imza attı. Törende sahneye Kur’an-ı Kerim okuması için Mehmet Aktepe isimli hoca çağrıldı. Aktepe, Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladığı anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim'de açıkladığı, " Türkiye Yüzyılı" vizyonu sonrası bestelenen Türkiye Yüzyılı isimli şarkı da çalmaya başladı.

Dua devam etmesine rağmen şarkının kapatılmaması dikkat çekti. Hoca Kur’an tilavetine devam etmeye çalışırken şarkı, rap kısımlara girilmesinin ardından kapatıldı.

Etiketler ak parti müzik seçim şarkısı kur'an-ı kerim kuran tilaveti
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