Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul'da yakalanan şüpheli Gülten M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Gülten M.'un İstanbul'da saklandığı belirlenmişti. Yurt dışına çıkma arayışında olduğu da iddia edilen şüpheli M., MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Gülten M., savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.