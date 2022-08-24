  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Terör örgütü PKK'yı MİT korkusu sardı! Yasakladılar

Terör örgütü PKK'yı MİT korkusu sardı! Yasakladılar

Terör örgütü PKK'yı MİT korkusu sardı! Yasakladılar

MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla sonrası paniğe kapılan terör örgütü PKK, akıllı cep telefonu ve elektronik cihazların kullanımını yasakladı.

Terör örgütü PKK/SDG, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde önlem almaya başladı.

Terör örgütünün elebaşları dahil akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi. PKK/SDG'nin sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağını ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurguladı.

TUŞLU TELEFON KULLANIN TALİMATI

Terör örgütü mensuplarına MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiği anlatıldı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı.

Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

Hava saldırılarından korumak için örgüt mensuplarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken, lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.

Etiketler pkk akıllı telefon elektronik cihaz mit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zaten bir bu eksikti! Şu an Türkiye'nin başının yeni belasına bakıyorsunuz!
Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe kocaman oldu
Mekana almayan kişiyi defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
30 Ağustos için çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası
Bitter çikolata ile ilgili ezber bozan araştırma
Show TV'nin iddialı dizisinde yeni sezon beklenirken... Finalsiz bitti
AKOM saat verip uyardı: Dolu ve sağanak fena vuracak
Ümit Özdağ ''AK Partili isimlere doğrulattım'' diyerek açıkladı
İşte madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evleri kim, nasıl alacak?
Dünya şampiyonu kadın sporcumuzdan kendisini hedef gösteren yandaş medyaya çok sert yanıt