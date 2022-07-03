  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Terör şovuna dönen HDP kongresinde gözaltılar

Terör şovuna dönen HDP kongresinde gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, HDP kongresinde atılan sloganlar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanlar var.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin bugün Başkent’te yaptığı 5. Olağan Kongresi’nde atılan sloganlar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, HDP kongresinde atılan sloganlar nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi’nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi gereğince ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar dört şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığı’mıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”

Etiketler hdp kongre abdullah öcalan pkk terör terörist bölücü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pes, yuh, oha! Skandal görüntüleri Bakan Koca yayınladı!
Dünyaca ünlü yıldız Bodrum'da kaza yaptı! 1 ölü, 1 yaralı
Özdağ: ''Seçim günü sandık başında Suriyelileri gören Zafer Partisi'ne oy atacak.
Kabus bitmiyor, Türkiye yanıyor: 4 farklı noktada yangın
Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ''ücretsiz izin'' kararı
Z Kuşağı gençleri hakkında dikkat çeken araştırma sonucu
Yamyam seri katil dehşeti: Kurbanlarını hem yedi hem de...
Kemal Sunal'ı anma törenine eşi Gül Sunal katılmadı: Talihsiz bir kaza geçirdi
Partizan - Fenerbahçe maçında küstah slogan: Öldür, katıl, Türkü yok et