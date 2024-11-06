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Teröristbaşı Gülen'in torunu subay olmuş

Teröristbaşı Gülen'in torunu subay olmuş
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini yaptı. Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı.

DHA

Etiketler fetö torun abd ordusu subay Fetullah Gülen Hayreddin Kalaç
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