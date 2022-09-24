THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, Batı ve Orta Afrika'yı kapsayacak şekilde Hava Trafik Kontrolörlerinin grevi nedeniyle, bugün ve yarın yapılması planlanan bazı Afrika ülkeleriyle olan seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Afrika’da Senegal, Mali, Kamerun, Çad, Nijer, Fildişi Sahili, Benin, Burkina Faso ve Çad gibi ülkelerde grev nedeniyle bazı seferlerin iki gün boyunca karşılıklı şekilde iptal edildiği bildirildi. Ayrıca THY’nin bugün gerçekleşen Burkina Faso’ya TK533 İstanbul-Ouagadougou seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı ise grev nedeniyle havadan dönerek Gana’nın başkenti Acra’ya indi. İPTAL EDİLEN SEFERLER THY’nin bugün iptal edilen seferleri şu şekilde: Kamerun’da, TK667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, Yaounde-İstanbul seferleri Çad ve Nijer’de TK633 İstanbul-Ndjemana, Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul seferleri Mali’de TK550-551 İstanbul-Bamako-İstanbul 24 Eylül’de iptal edilen seferler ise şunlar: TK634 Niamey-İstanbul TK550 İstanbul-Bamako ve TK551 Bamako-İstanbul TK533 İstanbul-Ouagadougou ve Tk 533 Ouagadougou-Freetown, TK534 Freetown-Ouagadougou-İstanbul TK595 İstanbul-Nouakchott TK595 Nouakchott-Dakar, TK595 Dakar-İstanbul TK557 İstanbul-Cotonou, TK557 Cotonou-Abidjan, TK557 Abidjan-İstanbul