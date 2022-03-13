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THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri! İşte iptal olan o uçuşlar

THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri! İşte iptal olan o uçuşlar

THY ve Anadolujet'in, bugün yapılması planlanan İstanbul iniş ve kalkışlı 192 seferi, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal etti. AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den bugünkü 29 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 163 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in bugün  Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi.

İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi. 

 THY uçuş iptalleri, THY'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz. THY'nin sorgulama ekranı için tıklayın.

thy uçuş seferi sorgulama ekranı

Etiketler thy anadolu jet kar kar yğaışı sefer sefer iptalleri iptal
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