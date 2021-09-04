  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY ve Pegasus’tan kritik uyarı! 6 Eylül itibariyle uçak bileti olanlar dikkat

THY ve Pegasus’tan kritik uyarı! 6 Eylül itibariyle uçak bileti olanlar dikkat

THY ve Pegasus’tan kritik uyarı! 6 Eylül itibariyle uçak bileti olanlar dikkat

THY ve Pegasus yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

THY ve Pegasus yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

6 Eylül’de uygulanmaya konulacak yeni önlemlerle ilgili THY’den açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır.

Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir.

Pegasus da uyardı

Öte yandan Pegasus Hava Yolları da vatandaşları yeni önlemler konusunda uyardı. Pegasus’tan ‘6 Eylül tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımız için tüm misafirlerimizin dikkatine’ ifadeleriyle yapılan açıklamada şöyle denildi:

6 Eylül’den itibaren T.C. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda iç hatlarda seyahat edecek misafirlerimizin AŞI veya PCR testi sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu tarihten önce HES uygulamanızdaki gerekli izinlerinizin açık olduğundan emin olunuz.

Check-in esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilerinizi anlık olarak kontrol edilecektir.

Etiketler pegasus thy yolcu uçağı uçak yolculuğu yolcu pcr testi koronavirüs aşısı aşı koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu için yine jet kamulaştırma
Şafak Sezer'den Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e ''Kolpaçino'' cevabı
Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto
Kraliçe Elizabeth'in gizli ölüm planı ortaya çıktı
Hamile eşinin attığı videoyla şok oldu: Eve zorla girip kabusu yaşattılar
ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye ve Katar'la çalışıyoruz
AK Partili bir eski bakandan daha 17/25 Aralık çıkışı
Ezgi Mola ayrılıyor: Masumlar Apartmanı'nın yeni Safiye'si bakın kim çıktı
TÜGVA kumbaraları toplatıldı
Tek telefonla sahte PCR testi sonucu skandalı