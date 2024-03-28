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THY yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı

THY yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı
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Türk Hava Yolları (THY), 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili aldığı kararı paylaştı.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişiklik ve hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli yolcularımız, 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye’de yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımıza ilave haklar tanınıştır.

Buna göre 02 Ocak 2024 ve öncesine düzenlenmiş biletler için 24 Mart 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı yolcularımızın işlemleri, ücret kuralına bakılmaksızın 15 Nisan 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve belirtilen şartlara uygun olan yolcularımızı kapsaması kaydıyla, Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.

Kısmi olarak kullanılmış, seyahat tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza almaksızın biletin geçerliliği 30 Nisan 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

Etiketler yerel seçim THY seçim
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