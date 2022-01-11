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Tıp öğrencisi Enes'in intiharıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Tıp öğrencisi Enes'in intiharıyla ilgili AK Parti'den açıklama

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes K.'nin intiharıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, ''Derin üzüntü yaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir'' dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes K., bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. K., olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, K.'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedildi.

"İDEOLOJİK EGOLARIN KAVGASI BİR KENARA BIRAKILMALI"
Yaşanan olayın büyük infial yaratmasından sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ömer Çelik, "Hepimiz Enes K. kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. Enes K. kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir. Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır..." ifadelerini kullandı.

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Etiketler eleazığ intihar enes
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