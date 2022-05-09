Tır devrildi; sıfır kilometre araçlar pert oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde sıfır araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, 9 adet araç hasar gördü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (50) idaresindeki tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada, tır ile taşınan büyük çoğunluğu hafif ticari olan 9 adet araç hasar gördü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.







Sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında hasar gören araçlar ise yoldan kaldırıldı. Araçlar nakledilmek üzere başka bir tıra yüklendi.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA