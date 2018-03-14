TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının sistem yenilemesi çalışmaları nedeniyle yoğunluğa cevap verememesi üzerine oluşan TIR kuyruğu, 23 kilometreyi buldu.

Tır Şoförü Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün önce tır kuyruğuna girdiğini ve hala gümrüğe giriş yapamadığını belirtti.

Çetin, "Halimizi görüyorsunuz, ne diyebilirim ki yollarda rezil oluyoruz. 48 saattir kuyruktayım, herhalde yarın geçeriz. Soğutuculu tırlar geçip gidiyor, bazıları kuru gıda bile geçiriyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 920 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.