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  3. 14 Mart 2018 16:48

TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR'lar 23 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu uzadıkça uzadı: 23 kilometre boyunca...
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt  dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere  yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa  neden oldu. 

Bulgaristan tarafının sistem yenilemesi çalışmaları nedeniyle  yoğunluğa cevap verememesi üzerine oluşan TIR kuyruğu, 23 kilometreyi buldu.

 Tır Şoförü Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün önce  tır kuyruğuna girdiğini ve hala gümrüğe giriş yapamadığını belirtti.

Çetin, "Halimizi görüyorsunuz, ne diyebilirim ki yollarda rezil  oluyoruz. 48 saattir kuyruktayım, herhalde yarın geçeriz. Soğutuculu tırlar geçip  gidiyor, bazıları kuru gıda bile geçiriyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz"  dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 920 tır, yurt dışına çıkmak için  işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

AA

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