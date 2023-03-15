TIR'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da polis ekiplerinin arama yaptığı TIR'da, 1 ton 982 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında İran plakalı bir TIR’ı durdurdu. Narkotik köpekleri Lucky ve Alfa ile yapılan aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu G.J. ve M.R. gözaltına alındı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 ton 982 kilogram uyuşturucunun bu yıl bir defada en çok uyuşturucu ele geçirilen operasyon olduğu belirtildi.

DHA