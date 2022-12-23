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TOKİ'nin Trabzon ve Kırşehir kura çekimi başladı

TOKİ'nin Trabzon ve Kırşehir kura çekimi başladı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) tüm zamanların en büyüğü olarak nitelendirilen dar gelirliler için sosyal konut projesinde takvim belli oldu. Kura çekimleri Trabzon ve Kırşehir'de gerçekleştiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirliler için sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bugün Trabzon ve Kırşehir'de hak sahipleri belli oluyor.

Kuralarda hak sahipleri çekilişin yapıldığı canlı yayının ardından TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar TOKİ Youtube hesabı üzerinden takip edilebiliyor. 12 ilde gerçekleştirilecek geri kalan dağılım ve kura tarihleri ise şöyle:

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

 24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

 7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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