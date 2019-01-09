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  3. 09 Ocak 2019 10:16

Tosuncuk Interpol'ün ''most wanted'' listesinde !

Türkiye’de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol’ün en çok arananlar ‘Most Wanted’ listesine girdi.

Tosuncuk Interpol'ün ''most wanted'' listesinde !
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Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. 

NTV'nin haberine göre, aynı listeye Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.

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