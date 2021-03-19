Trafiğe çıkacaklara kritik uyarı: Çıkmayın! Yoğunluk %70!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 15.56 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.
İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 16.00'dan önce trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
Yağmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu 15.56 itibariyle yüzde 71 olarak kaydedildi.
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