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Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı

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Aksaray’da trafiğe açık alanda bir trafik magandasının yaptığı hareketler 'pes' dedirtti.

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Hacılarharmanı Mahallesi Oogar Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğün konvoyuna lüks aracıyla katılan C.O. (26), konvoyda düğün aracını durdurarak gelin ve damadı aşağıya indirdi. Trafiğe açık alanda ve oldukça işlek olan caddede gelin ve damadı kavşağın ortasına koyan arkadaşları meydanı C.O. isimli trafik magandasına bıraktı.

O ANLARI KAYDA ALDIRDI
Onlarca kişinin hayatını hiçe saymak bir yana, trafikte seyreden araçlara da aldırış etmeyen C.O. isimli sürücü lüks aracıyla gelin ve damadın etrafında drift atmaya başladı. Drift attığı sırada etrafa toplanan arkadaşları onu alkışlarla desteklerken, tüm bu yaşananlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Özellikle kendi magandalığını da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran sürücü, bir de görüntünün altına imzasını atarak görüntüleri sosyal medyada “Hayırlı uğurlu olsun kardeşim” notuyla paylaştı.

BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR
Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri ise gitmek için yolda magandanın drift atmasını beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler magandaya da aldırış etmeden yoluna devam etti.

Etiketler trafik maganda tepki hareket
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