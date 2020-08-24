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  3. 24 Ağustos 2020 18:03

Trafikte dehşet saçan çakarlı saldırgan tutuklandı

Arnavutköy'de kullandığı çakarlı lüks araçla terör estirerek yolunu kestiği bir kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U. tutuklandı.

Trafikte dehşet saçan çakarlı saldırgan tutuklandı
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Arnavutköy'de çakarlı aracıyla önünü kestiği şahsa tehditler savuran ardından sırtından 5 kez bıçaklayan Muhammed Enes U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BEN BIÇAKLAMADIM'
Öte yandan Muhammed Enes U. polisteki ifadesi ortaya çıktı. Yapılan incelmelerde 6 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusunda, "Yol vermeyince onunla tartışmaya başladık. O daha sonra elindeki telefonla benim görüntümü kaydetmeye başladı. Ardından telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı ve sonra bıçak çekti. Ben de onun elindeki bıçağı almaya çalıştım. O esnada boğuşurken onun bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dedi. Muhammed Enes U.’ya, Dadaş Aras'ın aracındaki 30 bin TL'yi aldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, parayı almadığı ve bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

OLAY

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, aracın sürücüsü Dadaş A. ile minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.
Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti

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