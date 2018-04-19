Trenin çarptığı baba ve bebeği öldü

Osmaniye'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı baba ve kucağındaki bebeği hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Yunus Emre Mahallesi’nde tren yolundan geçen bir aileye trenin çarpması sonucu baba oğul ölürken, anne ve diğer çocuk ise yaralı olarak kurtuldu.

Bugün saat 12.00 sularında Yunus Emre Mahallesi’ndeki evine gitmek için tren yolunun korkuluklarının yırtılan bölümünden geçen duyma engelli anne-baba ve 2 çocuğuna fark edemedikleri tren çarptı. Kazada Mustafa Kavun ve oğlu Yusuf Kavun yaşamını yitirirken, anne Esma Kavun ve diğer çocuğu ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ölenlerin yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Baba ile oğlunun cenazeleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.