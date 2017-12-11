Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz
Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza ! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza ! Ölü ve yaralılar var
Saldırı hazılığındaki teröristler neye uğradığını şaşırdı !
Saldırı hazılığındaki teröristler neye uğradığını şaşırdı !
Beyoğlu'nda çöken binadan acı hahber geldi !
Beyoğlu'nda çöken binadan acı hahber geldi !
TSK'dan flaş açıklama ! ABD ve Iraklı komutanlar Ankara'ya geliyor
TSK'dan flaş açıklama ! ABD ve Iraklı komutanlar Ankara'ya geliyor
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için flaş karar
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için flaş karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olaylı gün !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olaylı gün !
New York'ta neler oluyor ? İlk görüntüler geldi
New York'ta neler oluyor ? İlk görüntüler geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2017 20:47

TSK: 12 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Kuzeyi metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

TSK tarafından bugün yapılan  açıklamada şu bilgilere yer verildi:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyi Metina bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak / barınaklar tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

 


 

DHA

tsk , metina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM