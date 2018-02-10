TSK: Atak helikopteri kırıma uğradı, iki asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin harekatı kapsamındaki operasyonda, Atak tipi bir helikopterin kırıma uğradığı ve 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Az önce helikopter düşürüldü''

Bölgeden bugün acı bir haber geldi.

Operasyon sırasında Atak tipi askeri helikopterin düşürülmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu olayla ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve TSK'dan açıklama geldi.

Yıldırım, operasyona katılan iki helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım: ''2 şehidimiz var''

Ardından yapılan TSK açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, Atak tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜ

TSK’dan yapılan açıklamada “Atak helikopteri kırıma uğradı, iki asker şehit oldu” denildi. Helikopterlerin düşme nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.