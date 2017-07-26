''TSK'daki ulusalcılar darbeye kalkışabilir''

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Siyasiler "yeni bir kalkışma tehlikesi"nin henüz tam olarak atlatılamadığını belirtirken bugün Türkiye gündemine bir başka iddia bomba gibi düştü.

Türkiye gazetesinden Nuri Elibol, "Ulusalcılar hala tehlike" başlıklı yazısında kritik YAŞ toplantısı öncesinde gözleri yeniden TSK'ya çevirdi. Elibol yazısında "asker ve sivil ilişkilerin batı normlarına taşınmaması durumunda yeni darbe girişimlerinin yaşanabileceğini öne sürdü.

Öte yandan Elibol'un bu yazısı medyada "TSK'da büyük tasfiyenin ayak sesleri" olarak da değerlendirildi.

İşte Elibol'un yazısından dikkat çeken o bölüm:

"...güvenlik bürokrasindeki kaynaklarımla yaptığımız değerlendirmelerde 15 Temmuz ve öncesinde olup bitenleri sorguladığımızda, büyük bir sistem zaafının olduğu gözleniyor. Kaynaklarım buna örnek olarak, 14 Temmuz günü askeri kışlalarda birçok hareketlilik olması, o gün bir çok askerin yer değiştirmesi ama bunu hiç kimsenin fark etmemesini gösteriyor. “Sistemde zafiyet var” yorumunu yapan kaynaklarım, “Bu zafiyet körlük yapmış. Tanklar boğaza yürürken hiçbir polis ‘siz nereye gidiyorsunuz’ diye soramamış, hatta bu hareketliliği bir üst amirine iletme ihtiyacı hissetmemiş” diyerek ivedilikle sistemin açıklarının giderilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. FETÖ’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler: “FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.” Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır."