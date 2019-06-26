TSK'dan Akit TV'ye bir dava daha!

Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, Akit TV’de katıldığı programda "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” ifadelerini kullanmıştı.

Alan’ın Türk Ordusu’na yönelik bu sözleri büyük tepki çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Murat Alan ve Akit hakkında dava açtılar.

KUVVET KOMUTANLARI DA DAVA AÇTI

Odatv'nin haberine göre Türk Ordusu’na hakaret eden Alan ve sözlerin yayımlandığı Akit TV hakkında bir dava da Kuvvet Komutanlarından geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala manevi tazminat davası açtı. Üç ayrı davanın her birinde Akit TV ve Alan'dan müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Komutanların avukatı Alaaddin Varol tarafından müvekkilleri adına ayrı ayrı açılan davaların dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği"belirtildi.

"Üst rütbeli generallere karşı sarf edilen hakaretlerin davacı generallerin şahsı, TSK ve diğer generaller adına kabulünün mümkün olmadığı" bildirilen dilekçelerde, "isimleri anılmasa da konumlarına yapılan tanımlayıcı sözlerle Dündar, Küçükakyüz ve Özbal'ın hedef gösterildiği ve hakaretlere maruz kaldığı" kaydedildi.



