Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız !
Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız !
Mehmet Ali Erbil'den olay olacak cinsel itiraf
Mehmet Ali Erbil'den olay olacak cinsel itiraf
15 Temmuz'da Türkiye sokaklarda nöbette
15 Temmuz'da Türkiye sokaklarda nöbette
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Acı haber bu sabah geldi: PKK, Necmettin öğretmeni katletti !
Acı haber bu sabah geldi: PKK, Necmettin öğretmeni katletti !
Aranan kadın terörist Türkiye sınırında yakalandı
Aranan kadın terörist Türkiye sınırında yakalandı
İstanbullular dikkat ! Meteroloji saat verdi, sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat ! Meteroloji saat verdi, sağanak yağış geliyor
Operasyonun ayak sesleri ! Hepsi sınıra gönderildi
Operasyonun ayak sesleri ! Hepsi sınıra gönderildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Temmuz 2017 10:50

TSK'dan hainlere hava harekatı; öldürüldüler !

TSK, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan hainlere hava harekatı; öldürüldüler !
A+ A-

TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2017 tarihinde Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir havan mevziinin de içindeki mühimmatlarıyla birlikte imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

operasyon , tsk , hava harekatı , terör , pkk , f16